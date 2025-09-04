Video Dünya Epstein mağdurlarının basın toplantısında dikkat çeken anlar: Askeri uçaklardan alçak uçuş | Video
Epstein mağdurlarının basın toplantısında dikkat çeken anlar: Askeri uçaklardan alçak uçuş | Video

Epstein mağdurlarının basın toplantısında dikkat çeken anlar: Askeri uçaklardan alçak uçuş | Video

04.09.2025 | 16:24

ABD’de fuhuş ve çocuk istismarı ağı lideri Jeffrey Epstein’in mağdur ettiği kişilerin basın toplantısı düzenlediği anlarda askeri uçaklar alçak uçuş yaptı.

