Video Dünya Fransa'da sıcak saatler... Göstericiler karakolu havai fişek yağmuruna tuttu! | Video
Fransa'da sıcak saatler... Göstericiler karakolu havai fişek yağmuruna tuttu! | Video

Fransa'da sıcak saatler... Göstericiler karakolu havai fişek yağmuruna tuttu! | Video

18.03.2024 | 09:32

Fransa'da sıcak saatler... Polis aracının çarptığı gencin ölmesiyle olaylar patlak verdi. Göstericiler karakolu havai fişek yağmuruna tuttu.

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