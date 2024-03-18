Fransa'da sıcak saatler... Göstericiler karakolu havai fişek yağmuruna tuttu! | Video
Fransa'da sıcak saatler... Polis aracının çarptığı gencin ölmesiyle olaylar patlak verdi. Göstericiler karakolu havai fişek yağmuruna tuttu.
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