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Genelkurmay Başkanı Güler, Somalili mevkidaşıyla görüştü | Video 23.11.2021 | 14:30
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İstanbul masalı Sofya'da trajediyle bitti | Video 23.11.2021 | 14:30
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Polonya Başbakanı uyardı: "Avrupa yeni tehditlerle karşı karşıya" | Video 22.11.2021 | 15:16
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Karadağ'da Sırp ırkçılardan Müslüman Boşnaklara saldırı 22.11.2021 | 15:01
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İki nükleer güç savaşır mı? Bir tarafta Çin diğer yanda Hindistan... 22.11.2021 | 11:40
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Dünyanın en yüksek ikinci kulesi SkyTree yeni yıl öncesi ışıklandırıldı 21.11.2021 | 12:07
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İsrail güçleri bir Filistinliyi öldürdü | Video 21.11.2021 | 14:42
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Yola saçılan paraları toplamak için birbirleriyle yarıştılar 20.11.2021 | 12:54
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Pakistan’da tüp patlaması: 3 ölü 19.11.2021 | 14:25
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Belarus'un Polonya sınırındaki göçmenler kampı boşalttı | Video 19.11.2021 | 11:52
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ABD'de idam cezasına saatler kalan hükümlü affedildi | Video 19.11.2021 | 10:47
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İtalya'da hortum: 1 ölü | Video 18.11.2021 | 15:17
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Çin’de fuarda solunabilen aşı tanıtıldı | Video 18.11.2021 | 14:51
Genel Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, askeri törenle karşıladığı Somali Genelkurmay Başkanı Tuğgeneral Odawa Yusuf Rage ile görüştü.