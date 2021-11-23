Video Dünya Genelkurmay Başkanı Güler, Somalili mevkidaşıyla görüştü | Video
Genelkurmay Başkanı Güler, Somalili mevkidaşıyla görüştü | Video

Genelkurmay Başkanı Güler, Somalili mevkidaşıyla görüştü | Video

23.11.2021 | 14:30

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Genel Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, askeri törenle karşıladığı Somali Genelkurmay Başkanı Tuğgeneral Odawa Yusuf Rage ile görüştü.

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