Gine’de darbe girişimi! Cumhurbaşkanlığı Sarayı yakınlarında silah sesleri duyuldu | Video
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Gine'de Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nın yakınından silah sesleri duyuldu. Olayda, askeri darbe girişimi ihtimalinin bulunduğu belirtiliyor.