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Güney Afrika Cumhuriyeti’nin İsrail’e karşı açtığı soykırım davası Lahey’de başladı | Video

Güney Afrika Cumhuriyeti’nin İsrail’e karşı açtığı soykırım davası Lahey’de başladı | Video

11.01.2024 | 15:13

Güney Afrika Cumhuriyeti’nin “Gazze'deki Filistin halkına soykırım yaptığı” gerekçesiyle İsrail’e açtığı dava, Lahey’deki Uluslararası Adalet Divanı’nda bugün görülmeye başlanıyor.

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Güney Afrika, 29 Aralık 2023'te Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları nedeniyle İsrail'e 1948'de Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından kabul edilen Soykırım Sözleşmesi kapsamındaki yükümlülüklerini ihlal ettiği gerekçesiyle Uluslararası Adalet Divanı'nda soykırım davası açmıştı. Söz konusu dava Lahey'de bugün görülmeye başlandı. Başvurusunda İsrail'in eylemleriyle "Filistinli ulusal ırk ve etnik grubun önemli bir kısmının yok edilmesini amaçladığını" belirten Güney Afrika Cumhuriyeti, İsrail'in Gazze'de Filistinlileri öldürdüğü, Filistinlilere bedenen ve mental olarak zarar verdiği, fiziksel olarak yok etmek için korkunç yaşam şartlarına maruz bıraktığı ifadelerine yer vermişti. Güney Afrika Cumhuriyeti, İsrail'in Gazze'deki tüm saldırılarını durdurmasını istiyor. Yüksek Mahkeme ise öncelikli olarak bu talebi ele alacak. Güney Afrika, davaya ilişkin savlarını bugün sözlü olarak yapacak. Suçlamaları "temelsiz" olduğunu savunarak reddeden İsrail ise sözlü savunmasını yarın gerçekleştirecek. Öte yandan, Lahey'deki duruşma sırasında Filistin yanlısı protestocular mahkeme salonunun dışında bir araya geldi.

HERZOG: "İĞRENÇ VE MANTIKSIZ"
İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, suçlamaları "iğrenç ve mantıksız" olarak değerlendirerek, "Uluslararası Adalet Divanı'nda olacağız ve insancıl hukuk kapsamında meşru müdafaa hakkımızı kullandığımızı gururla sunacağız" dedi. Herzog, İsrail ordusunun son derece karışık şartlar altında istenmeyen sonuçların ve sivil kayıpların yaşanmaması için "elinden geleni yaptığını" da savundu.

KARAR YILLAR SÜREBİLİR
Lahey'de bulunan Uluslararası Adalet Divanı, Güney Afrika Cumhuriyeti'nin İsrail'in Gazze'deki saldırılarını sona erdirmesi yönündeki kararı hızlıca alabilir ancak soykırım davasına ilişkin kararı alması yıllar sürebilir. Güney Afrika Cumhuriyeti tarafından açılan davaya İslam İşbirliği Teşkilatı, Malezya, Türkiye, Ürdün, Kolombiya, Bolivya, Maldivler, Namibya, Pakistan, Kolombiya destek veriyor. 2022 yılında mahkeme, Rusya'nın Ukrayna'daki askeri eylemlerini "derhal" sonlandırması kararını vermiş ancak karar dikkate alınmamıştı.

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