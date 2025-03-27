Güney Kore’deki orman yangınlarında 7’nci gün: Ölü sayısı 26’ya yükseldi | Video
Güney Kore’de 7 gün önce başlayan orman yangınlarında ölü sayısı 26’ya, yaralı sayısı 30’a yükseldi. Yanan ormanlık alanın boyutu 36 bin 9 hektara ulaşırken, toplam 37 bin 185 kişinin tahliye edildiği açıklandı.
Ölümlerden 22'sinin Kuzey Gyeongsang eyaletinden, 4'ünün ise Güney Gyeongsang eyaletinden kayda geçtiği aktarılırken, 8'i ağır 30 kişinin ise yaralandığı belirtildi.
16 BİN 700 KİŞİ BARINAKLARDA KALIYOR
Yangınlar nedeniyle tahliye edilen toplam kişi sayısının 37 bin 185 olduğu, 20 bin 485 kişinin ise tehlikenin geçmesinin ardından evlerine döndüğü kaydedildi. 16 bin 700 kişinin ise hala barınaklarda kaldığı açıklandı. Şimdiye dek 36 bin 9 hektarlık alanın yandığı belirtilirken, bunun 2000 yılında ülkeyi vuran ve tarihin en kötü orman yangınları olarak bilinen orman yangınlarının yol açtığı zarardan yaklaşık 13 bin hektar daha fazla olduğuna dikkat çekildi.
YANGINLAR DEVAM EDİYOR
Bugün itibarıyla Andong şehrindeki yangınların yüzde 52, Uiseong bölgesindeki yangınların yüzde 54, Sancheong Hadong ve Cheongsong bölgelerindeki yangınların ise yüzde 77 oranında söndürüldüğü ifade edildi. Alevlerle mücadelenin sürdüğü kaydedildi. Geçici Devlet Başkanı Han Duck-soo da, Geçici İçişleri Bakanı Ko Ki-dong'a, Kuzey Gyeongsang eyaletindeki yangın söndürme ve yardım çalışmalarını denetleme talimatı verdi.
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