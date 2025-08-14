İdlib'de patlama: 4 ölü, 5 yaralı | Video 14.08.2025 | 16:26 Suriye'nin İdlib kentinde meydana gelen patlamada 4 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi de yaralandı. Patlamanın kaynağı henüz bilinmiyor. VİDEO DEVAM EDİYOR

Suriye'nin İdlib kentinin kırsalındaki bir mühimmat deposunda patlama meydana geldi. Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, patlama sonucu 4 kişinin hayatını kaybettiği, 5 kişinin de yaralandığı belirtildi. Yerel medya patlamanın bir mühimmat deposunda meydana gelmiş olabileceğini aktardı.