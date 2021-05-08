Video Dünya İsrail güçlerinin Mescid-i Aksa saldırısında yaralı sayısı 205'e yükseldi

İsrail güçlerinin Mescid-i Aksa saldırısında yaralı sayısı 205'e yükseldi

İsrail güçlerinin Mescid-i Aksa saldırısında yaralı sayısı 205'e yükseldi
08.05.2021 | 11:10

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

İsrail güçlerinin Mescid-i Aksa saldırısında yaralı sayısı 205'e yükseldi 06:21
İsrail güçlerinin Mescid-i Aksa saldırısında yaralı sayısı 205'e yükseldi 08.05.2021 | 11:10
İsrail'in Mescid-i Aksa saldırısında yaralanan gazeteci o anları A Haber'e anlattı 03:07
İsrail'in Mescid-i Aksa saldırısında yaralanan gazeteci o anları A Haber'e anlattı 08.05.2021 | 01:23
KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar: Mescid-i Aksa yaşananlar bize Kıbrıs'ta yaşananları hatırlattı 17:53
KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar: Mescid-i Aksa yaşananlar bize Kıbrıs'ta yaşananları hatırlattı 08.05.2021 | 02:46
İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan İsrail'e çok sert tepki: Zulüm düzeni, işgal girişimi var 15:11
İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan İsrail'e çok sert tepki: Zulüm düzeni, işgal girişimi var 08.05.2021 | 02:16
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş A Haber canlı yayınında İsrail'in Mescid-i Aksa saldırısına sert tepki gösterdi. 17:53
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş A Haber canlı yayınında İsrail'in Mescid-i Aksa saldırısına sert tepki gösterdi. 08.05.2021 | 01:03
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan Kudüs'teki İsrail terörüne sert tepki! 14:13
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan Kudüs'teki İsrail terörüne sert tepki! 08.05.2021 | 00:26
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten İsrail'in alçak saldırısına sert tepki: Bizim için Mescid-i Aksa kırmızı çizgidir 14:05
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten İsrail'in alçak saldırısına sert tepki: Bizim için Mescid-i Aksa kırmızı çizgidir 07.05.2021 | 23:22
İsrail'den Mescid-i Aksa'ya alçak saldırı! 04:27
İsrail'den Mescid-i Aksa'ya alçak saldırı! 07.05.2021 | 23:00
İsrail polisi, Mescid-i Aksa’ya girerek ses bombalarıyla cemaate saldırdı 03:53
İsrail polisi, Mescid-i Aksa’ya girerek ses bombalarıyla cemaate saldırdı 07.05.2021 | 21:50
Londra'da 43 katlı apartmanda yangın | Video 00:44
Londra'da 43 katlı apartmanda yangın | Video 07.05.2021 | 15:44
Londra'da 43 katlı apartmanda yangın 00:44
Londra'da 43 katlı apartmanda yangın 07.05.2021 | 15:36
Endonezya'daki Sinabung Yanardağı duman ve kül püskürttü | Video 01:21
Endonezya'daki Sinabung Yanardağı duman ve kül püskürttü | Video 07.05.2021 | 14:17
ABD’de banka şubesinde rehine krizi | Video 02:48
ABD’de banka şubesinde rehine krizi | Video 07.05.2021 | 07:44
ABD'de tren hemzemin geçitteki TIR´a böyle çarptı 00:10
ABD'de tren hemzemin geçitteki TIR´a böyle çarptı 06.05.2021 | 16:31
Dünyanın en büyüğü! 15,81 karatlık pembe mor Sakura Elması'na 25 milyon dolar fiyat biçildi | Video 00:20
Dünyanın en büyüğü! 15,81 karatlık pembe mor Sakura Elması'na 25 milyon dolar fiyat biçildi | Video 06.05.2021 | 15:12
Azerbaycanlı sunucunun Bill Gates ve Melinda Gates yorumu sosyal medyada olay oldu! Koyabilse avradına çip koyar 00:07
Azerbaycanlı sunucunun Bill Gates ve Melinda Gates yorumu sosyal medyada olay oldu! "Koyabilse avradına çip koyar" 06.05.2021 | 13:35
Elon Musk'ın Mars projesinde son dakika! SpaceX'in Starship'i 5. denemede başardı 00:53
Elon Musk'ın Mars projesinde son dakika! SpaceX'in Starship'i 5. denemede başardı 06.05.2021 | 10:12
SpaceX'in Starship'i 5. denemede başardı | Video 00:53
SpaceX'in Starship'i 5. denemede başardı | Video 06.05.2021 | 10:22
Hindistan’da yüzlerce kadın dini tören için Covid-19’u hiçe saydı | Video 00:43
Hindistan’da yüzlerce kadın dini tören için Covid-19’u hiçe saydı | Video 06.05.2021 | 08:44
ABD’ de sıra dışı olay! Hamile olduğunu bilmeyen yolcu uçakta doğum yaptı | Video 01:21
ABD’ de sıra dışı olay! Hamile olduğunu bilmeyen yolcu uçakta doğum yaptı | Video 05.05.2021 | 17:25

İsrail güçlerinin teravih namazını kılmak üzere Mescid-i Aksa’ya gelen Filistinlilere yönelik gerçekleştirdiği saldırılar sonucu yaralananların sayısı 205'e ulaştı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

İşgalci İsrail güçleri Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa'ya teravih namazını kılmak üzere gelen Filistinlilere saldırmış, Harem-i Şerif savaş alanına dönmüştü. Şam Kapısı ile Sahire Kapısında da saldırılarını sürdüren İsrail güçlerinin yaraladığı Filistinlilerin sayısı arttı. Filistin Kızılayı tarafından yapılan açıklamada, ses bombaları ve plastik mermilerin kullanıldığı saldırılarda yaralı sayısının 205'e yükseldiği, 88'inin hastanelere kaldırıldığı bildirildi. Plastik mermi kullanılması sonucu yaralanmaların çoğunun yüz ve göz bölgesinden olduğu, bilançonun giderek artması üzerine bölgede sahra hastanesi kurulduğu aktarıldı.


Filistinli kaynaklar ise İsrail'in saldırısının ardından onlarca Filistinlinin gözaltına alındığını belirtti.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA