İsrail'den Halep'e saldırı: 38 ölü | Video
İsrail’in Suriye’nin Halep kentinin kırsalına gerçekleştirdiği saldırıda aralarında sivillerin de bulunduğu 38 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.
İsrail, Suriye'nin doğu, güney ve kuzeybatısı ile başkent Şam çevresindeki alanlarda Hizbullah da dahil olmak üzere İran bağlantılı gruplara ait noktalara sık sık saldırılar düzenliyor.
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