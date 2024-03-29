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İsrail'den Halep'e saldırı: 38 ölü | Video

İsrail'den Halep'e saldırı: 38 ölü | Video

29.03.2024 | 11:12

İsrail’in Suriye’nin Halep kentinin kırsalına gerçekleştirdiği saldırıda aralarında sivillerin de bulunduğu 38 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

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Suriye Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail ordusunun ve bazı silahlı grupların saat 01.45 sıralarında Halep kırsalındaki farklı noktaları hedef aldığı duyuruldu. Saldırı sonucu çok sayıda asker ve sivilin öldüğü, kamu binalarında ve özel mülklerde hasar meydana geldiği belirtildi. İngiltere merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevinden yapılan açıklamada, İsrail'in Halep Uluslararası Havaalanı yakınındaki bir silah deposunu vurduğu, şiddetli patlama meydana geldiği ve en az 36 Suriye askerinin öldüğü aktarıldı. Bölgede Hizbullah'a ait silah depolarının da bulunduğu ifade edildi. Reuters haber ajansının iki güvenlik kaynağına dayandırdığı haberinde ise İsrail ordusu ve bazı silahlı gruplar tarafından Halep'e gerçekleştirilen saldırılarda 5'i Hizbullah mensubu, 33'ü sivil ve asker olmak üzere en az 38 kişinin öldüğü ifade edildi. İsrail ordusu ise henüz saldırıya ilişkin açıklama yapmadı.
İsrail, Suriye'nin doğu, güney ve kuzeybatısı ile başkent Şam çevresindeki alanlarda Hizbullah da dahil olmak üzere İran bağlantılı gruplara ait noktalara sık sık saldırılar düzenliyor.
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