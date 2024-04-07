Video Dünya İsrail'in Gazze saldırılarında 6 ay geride kaldı | Video
İsrail'in Gazze saldırılarında 6 ay geride kaldı | Video

İsrail'in Gazze saldırılarında 6 ay geride kaldı | Video

07.04.2024 | 14:51

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına başlamasının üzerinden 6 ay geçerken, Gazze'de hastane, okul, yerleşim alanı demeden saldırılarını sürdüren İsrail, 6 ayda en az 13 bini çocuk 33 bin 137 sivilin ölümüne neden oldu.

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Hamas'ın 7 Ekim'de İsrail'in güneyine girerek Aksa Tufanı Operasyonu'nu başlatmasının ardından İsrail'in Gazze'ye yönelik başlattığı saldırılarda 6 ay geride kaldı. Gazze'deki sivilleri hedef alan İsrail 6 aydır hastane, okul, yerleşim alanı demeden saldırılarını sürdürüyor. Gazze Şeridi'nde büyük yıkıma neden olan İsrail, Gazze Şeridi'ni bombalayarak nüfusun büyük çoğunluğunu yerinden etti, çok sayıda sivilin Gazze'nin en güneyindeki Refah kentine kaçmasına neden oldu. İsrail, saldırılarının yanı sıra yıkıma neden olduğu Gazze Şeridi'nde yardımların gelmesini engelleyerek de Filistin halkına soykırım yapıyor. Dünya genelinde geniş kitleler tarafından protesto edilen İsrail, dizginlenemeyen saldırıları ve son eylemleri nedeniyle uzun süreli müttefiki ABD ile ilişkileri de geriliyor.

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