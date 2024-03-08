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İsveç, NATO’nun 32’nci üyesi oldu | Video

İsveç, NATO’nun 32’nci üyesi oldu | Video

08.03.2024 | 08:47

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, “İsveç NATO'nun 32. üyesi oldu ve masamızda hak ettiği yeri aldı” dedi.

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Türkiye ve Macaristan'ın onayının ardından İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, ABD'nin başkenti Washington DC'de NATO'ya katılım belgelerini ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'a teslim ederek ittifakın 32'nci üyesi oldu. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg yaptığı açıklamada, "Artık resmileşti. İsveç, NATO'nun 32. üyesi oldu ve masamızda hak ettiği yeri aldı. İsveç'in katılımı NATO'yu daha güçlü, İsveç'i daha güvenli ve tüm ittifakı daha güvenli kılıyor. Pazartesi günü NATO karargahında bayraklarını göndere çekmeyi sabırsızlıkla bekliyorum" dedi.

"İSVEÇ ARTIK BİR NATO ÜYESİDİR"
İsveç Başbakanı Ulf Kristersson yaptığı açıklamada, "İsveç artık bir NATO üyesidir. Bizi 32. üye olarak karşıladığınız için tüm müttefiklere teşekkür ederim. Birlik, dayanışma ve yük paylaşımı için çaba göstereceğiz ve Washington Antlaşması değerlerine tam olarak bağlı kalacağız: özgürlük, demokrasi, bireysel özgürlük ve hukukun üstünlüğü. Birlikte daha güçlüyüz" ifadelerini kullandı.

Öte yandan, İsveç ve komşusu Finlandiya, Ukrayna'daki savaş sonrasında 2022 yılı mayıs ayında NATO'ya üyelik müracaatında bulunmuştu. Finlandiya, geçtiğimiz nisan ayında ittifakın 31'inci üyesi olmuştu.

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