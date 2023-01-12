İsveç’te alçak gösteri! AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ'dan konuya ilişkin önemli açıklamalar | Video

İsveç’te alçak gösteri! AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, konuya ilişkin ahaber'e açıklamalarda bulundu. Dağ açıklamalarında; 'Muhalefetimiz de böyle bir meselede tepki koymalı' ifadelerini kullandı.