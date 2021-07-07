Video Dünya Japonya’daki sel ve heyelan felaketinde can kaybı 7'ye yükseldi | Video

Japonya’daki sel ve heyelan felaketinde can kaybı 7'ye yükseldi | Video

Japonya’daki sel ve heyelan felaketinde can kaybı 7'ye yükseldi | Video
07.07.2021 | 10:08

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Japonya’da şiddetli yağışın yol açtığı sel ve heyelan felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 7'ye yükseldi. Arama kurtarma çalışmalarında 5. güne girilirken, kayıpların sayısı da 33'e ulaştı.

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Japonya'da geçtiğimiz cumartesi günü şiddetli yağışın yol açtığı sel ve heyelan felaketinin bilançosu yükseliyor. Shizuoka eyaletindeki Atami şehrinde arama kurtarma faaliyetleri 5. gününde devam ederken, can kaybı 7'ye yükseldi. Japonya Öz Savunma Kuvvetleri (SDF), itfaiye ve polis güçlerinden oluşan yaklaşık 2 bin kişilik ekip bir yandan enkaz bölgesini heyelanın taşıdığı çamurdan temizlemeye çalışırken, bir yandan da bölgedeki hasar görmüş evlerde mahsur kalanların olma ihtimaline karşı arama yapıyor. Yeni heyelan riski altında süren çalışmalarda, özel eğitimli köpekler ve insansız hava görüntüleme araçları da kullanılıyor.

33 KİŞİNİN AKIBETİ BELİRSİZ
Yerel otoritelerin heyelan bölgesinde yaşayanların nüfus kayıtlarına dayanarak hazırladığı listedeki 215 kişiden 27'sinin akıbetinin hala bilinmediği açıklanırken, ekipler çalışmalarını söz konusu sakinleri bulmaya yoğunlaştırdı. Ayrıca 6 kişi için polise yapılan kayıp ihbarları ile haber alınamayan kişilerin sayısı 33'e yükseldi. Buna rağmen enkaz altında kalan afetzedelerin olup olmadığının belirsizliğini koruduğu bildirildi.

Atami Belediye Başkanı Saito Sakae, sabah saatlerinde düzenlediği basın toplantısında, arama kurtarma çalışmalarını sürdürmenin yanı sıra felaketten etkilenen afetzedelerin barınma ihtiyacını da gidermeye çalıştıklarını söyledi. Bölge sakinlerinin eski hayatlarına en kısa sürede dönebilmesi için gereken tüm çabayı gösterdiklerini kaydeden Sakae, personel yetersizliği nedeniyle çevredeki diğer yerel yönetimlerden destek isteyeceklerini ifade etti.

130 EV ZARAR GÖRMÜŞTÜ
Japonya'da geçtiğimiz cumartesi Kanagawa, Shizuoka ve Chiba eyaletleri başta olmak üzere ülkenin farklı kesimlerinde mevsim normalleri üzerindeki yağış nedeniyle sel ve toprak kaymaları meydana gelmişti. Afetten en fazla etkilenen bölge Shizuoka eyaletindeki Atami şehri olurken, yaşanan sel ve toprak kaymasında 130 evin zarar gördüğü açıklanmıştı.

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