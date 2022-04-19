Video Dünya Kabil’de okul yakınında çifte patlama: 6 ölü, 11 yaralı
Kabil’de okul yakınında çifte patlama: 6 ölü, 11 yaralı

Kabil’de okul yakınında çifte patlama: 6 ölü, 11 yaralı

19.04.2022 | 12:36

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Afganistan’ın başkenti Kabil’de bir okulun yakınında ders çıkışında meydana gelen iki patlamada 6 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi ise yaralandı.

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Başkent Kabil'in Daşte Barçi bölgesinde Abdurrahim Şahid Lisesi yakınlarında okul çıkışında iki patlama meydana geldi. Kabil Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Khalid Zadran yaptığı açıklamada, meydana gelen patlamalar sonucunda 6 kişinin hayatını kaybettiğini, 11 kişinin de yaralandığını söyledi. Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

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