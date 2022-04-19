Kabil’de okul yakınında çifte patlama: 6 ölü, 11 yaralı

Afganistan’ın başkenti Kabil’de bir okulun yakınında ders çıkışında meydana gelen iki patlamada 6 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi ise yaralandı.

Başkent Kabil'in Daşte Barçi bölgesinde Abdurrahim Şahid Lisesi yakınlarında okul çıkışında iki patlama meydana geldi. Kabil Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Khalid Zadran yaptığı açıklamada, meydana gelen patlamalar sonucunda 6 kişinin hayatını kaybettiğini, 11 kişinin de yaralandığını söyledi. Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.