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OTOMATİK OYNAT
01:29
Kabil’de okul yakınında çifte patlama: 6 ölü, 11 yaralı 19.04.2022 | 12:36
02:50
Ukrayna Irpin’de saldırılarda hasar gören araçlar hurdaya çekildi | Video 19.04.2022 | 11:11
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İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı | Video 19.04.2022 | 11:11
02:50
Irpin’de saldırılarda hasar gören araçlar hurdaya çekildi | Video 19.04.2022 | 11:07
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Japonya’da alışveriş merkezinde korkutan yangın | Video 19.04.2022 | 10:26
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Rusya, Lviv’i hassas füzelerle vurmuş | Video 19.04.2022 | 08:39
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İsrail, Harem-i İbrahim Camisi'ni Müslümanlara kapattı | Video 18.04.2022 | 15:51
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Ukraynalı kadın günlerce Rus askerleriyle aynı evde kaldı | Video 18.04.2022 | 12:59
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Meksika’daki orman yangınında 4 kişi hayatını kaybetti | Video 18.04.2022 | 12:07
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SON DAKİKA! Rusya Lviv’i 5 roketle vurdu: 6 ölü, 11 yaralı | Video 18.04.2022 | 12:07
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Rusya Lviv’i 5 roketle vurdu: 6 ölü, 11 yaralı | Video 18.04.2022 | 12:04
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Aşırı sağcıların Kur’an-ı Kerim’i yakması sonrası İsveç karıştı | Video 18.04.2022 | 08:40
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Instagram’dan tepki çeken karar! Bella Hadid’e paylaşım engeli 17.04.2022 | 22:06
Afganistan’ın başkenti Kabil’de bir okulun yakınında ders çıkışında meydana gelen iki patlamada 6 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi ise yaralandı.