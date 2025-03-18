Katil İsrail Gazze'de çocuk-bebek demeden katliam yaptı! 300'den fazla Filistinli şehit oldu | Video
İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne geniş çaplı saldırılar başlattığını duyurdu. Saldırılarda aralarında çok sayıda çocuğun da bulunduğu 300'den fazla masum sivil katledildi, yaralı sayısı artıyor. Hamas'tan yapılan açıklamada "Netanyahu ve hükümeti Gazze'deki savunmasız sivillere savaşı yeniden başlattı" ifadeleri kullanıldı.
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