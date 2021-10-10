Video Dünya Lübnan’da elektrik krizi devam ediyor | Video
Lübnan’da elektrik krizi devam ediyor | Video

Lübnan’da elektrik krizi devam ediyor | Video

10.10.2021 | 16:28

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Lübnan’da ülkenin elektrik ihtiyacının yüzde 40’ını karşılayan Deir Ammar Elektrik Santrali ve Zahrani Elektrik Santrali’nde, yakıt sıkıntısı nedeniyle üretimin durmasının ardından başlayan elektrik krizi devam ediyor.

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Ekonomik krizin günden güne derinleştiği Lübnan, karanlığa gömüldü. Dün yerel saatle 12.30 itibarıyla ülkenin en büyük iki elektrik santrali olan Deir Ammar ve Zahrani yakıt sıkıntısı nedeniyle kapatıldı. Ülke genelinde elektrik üretiminin 200 megavatın altına düştüğü belirtildi.

Lübnan Elektrik Kurumu tarafından yapılan açıklamada, ülkenin elektrik ihtiyacının yaklaşık yüzde 40'ını sağlayan iki santralin kapatıldığı doğrulandı. Kesintinin ardından ülkenin farklı noktalarında protestolar patlak verdi.

Lübnan'da 2 elektrik santrali kapatılmadan önce halka günde 2 saat elektrik verilebiliyordu. Halkın büyük kısmı elektrik ihtiyacını dizel jeneratörlerden karşılarken, yakıt sıkıntısı nedeniyle bu yöntem de giderek pahalılaştı.

Başkent Beyrut'ta market işleten Lama Bibi, süt ürünleri ve dondurma sattığı için elektriğe ihtiyacı olduğunu, bunun için jeneratör çalıştırmak zorunda kaldığını ve bunun çok masraflı olduğunu söyledi.

Beyrut'ta dükkan sahibi olan Abeer de her zaman elektriğe ihtiyacı olduğunu ve elektrik jeneratörünü sırayla kullandıkları için gün içinde birkaç saat elektriksiz kaldığını ifade etti.

Döviz bürosu işleten Nermine Salman da, elektrik jeneratörlerinin yetersiz kaldığını ve saatlerce çalışamadığını söyledi.

Irak'tan 20 Ekim'de elektrik üretiminin durdurulduğu 2 santral için 36 bin ton yakıt taşıyan tankerin Lübnan'a gideceği belirtildi. Lübnan Elektrik Kurumu, yakıt tankeri ülkeye gelene kadar ordunun stoklarından yakıt tedariki yapılacağını açıkladı.

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