Mekke’de sel: Cadde ve sokaklar sular altında kaldı | Video
Suudi Arabistan'ın Mekke kentinde etkili olan şiddetli yağışlar cadde ve sokakların sular altında kalmasına neden oldu. Müslümanlar, şiddetli yağışlara rağmen Kabe’de ibadetlerini yerine getirmeye devam etti.
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