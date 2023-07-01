Meksika’da Beatriz Kasırgası alarmı! | Video
Meksika’da Büyük Okyanus’ta oluşan Beatriz Kasırgası’nın ülkenin kıyılarına yaklaşması nedeniyle turuncu alarm verildi.
Öte yandan Beatriz Kasırgası'na eşlik eden rüzgarın hızı saatte 155 kilometreye ulaşırken ülkedeki Jalisco, Colima, Michoacan, Guerrero, Nayarit, Oaxaca ve Chiapas eyaletlerinde kasırga nedeniyle şiddetli yağışlar bekleniyor.
Meksika'nın Colima eyaletinin sahil kenti Manzanillo'da da kasırga nedeniyle öğleden sonra tüm iş yerleri tatil edilirken şehirdeki toplu taşıma seferlerinin de saat 18.00'den itibaren askıya alınacağı bildirildi.
TURUNCU ALARM VERİLDİ
Meksika Ulusal Sivil Koruma Koordinasyonu (CNPC) Beatriz Kasırgası nedeniyle yüksek tehlike altında bulunan ülkenin batısındaki Colima, Michoacan ve Jalisco eyaletlerinde turuncu alarm verdi. Yetkililer Beatriz Kasırgası'nın bölgede çok şiddetli yağışlarla etkili olarak sel, akarsu taşkını ya da heyelan gibi felaketlere yol açabileceğini belirterek vatandaşlara tedbirli olma uyarısında bulundu.
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