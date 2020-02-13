Video Dünya Motosikletli, polisi yerde sürükledi!

Motosikletli, polisi yerde sürükledi!

Motosikletli, polisi yerde sürükledi!
13.02.2020 | 12:15

Hindistan'da motosikletli bir sürücü polisi 500 metre yerde sürükledi.Kimliği belirlenen sürücü tutuklandı.

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