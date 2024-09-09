Papa Francis, Doğu Timor’da | Video 09.09.2024 | 14:49 Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis, Asya Pasifik turunun son durağı Doğu Timor’da sevgi gösteriyle karşılandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis, 12 günlük Asya Pasifik turuna devam ediyor. Filipinler ile başladığı Asya Pasifik turunda Papua Yeni Gine'de temaslarını tamamlayan Papa Francis, turunun son durağı Doğu Timor'a geldi. Papua Yeni Gine'nin başkenti 3.5 saatlik uçuşun ardından Dili'de bulunan Presidente Nicolau Lobato Uluslararası Havaalanı'na vardı. Papa Francis, havalimanında Doğu Timor Devlet Başkanı José Manuel Ramos-Horta ve Başbakan Xanana Gusmao'nun yanı sıra ülkenin 14 belediyesini temsil eden geleneksel kıyafetli 14 kişi tarafından karşılandı. Havalimanında İki kız çocuğu tarafından geleneksel Doğu Timor atkısını hediye edilen Papa Francis başkent Dili'de binlerce kişinin sevgi gösteriyle karşılandı.

Havalimanından ayrılan Papa Francis, Devlet Başkanlığı Sarayı'nda resmi törenle karşılandı.

DOĞU TİMOR'U ZİYARET EDEN İKİNCİ PAPA

Papa Francis, Endonezya işgali sırasında 12 Ekim 1989'da bu ülkeye giden Papa 2. John Paul'den sonra Doğu Timor'u ziyaret eden ikinci, Doğu Timor'un Endonezya'dan bağımsızlığını kazandığı 2002'den bu yana ziyaret eden ilk Papa oldu.

Papa Francis, Doğu Timor temasları kapsamında yarın düzenlenecek tolu ayinine 700 bin kişinin katılması bekleniyor.