Pelosi'nin konuşmasında tercüman krizi! Pelosi'yi ittirerek söz aldı | Video

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, Ermenistan Meclis Başkanı Alen Simonyan ile düzenlediği ortak basın toplantısında, çevirmen krizi yaşandı. Pelosi, konuşmasındaki bir kelimeyi tercüme etmekte zorlanan çevirmenin duraksamasını beklemeden tekrar konuşmaya başladı. Bu sırada cümleyi doğru şekilde tercüme edeceğini düşünen tercüman, Pelosi'yi kürsüden iterek söz aldı.