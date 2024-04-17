Pes dedirten olay! Kredi çektirmek için bankaya "ceset" götürdü | Video

Brezilya'da yaşanan olay herkese pes dedirtti. Rio De Janeiro'da yaşanan olayda, Erika de Souza Vieira Nunesbir isimli kadın 3.400 $ kredi çekmek için bir kaç saat önce öldüğü belirlenen bir yakınının cesedini bankaya götürdü. Banka çalışanlarının da şüphelenip cep telefonuyla kayıt yaptıkları esnada "O iyi mi? Rengi soluk gözüküyor" dedikleri kadın, "O böyledir. Amca, tekrar hastaneye gidelim mi?" diye sorup, eliyle cesedin kafasını evet anlamında salladı. Brezilya polisi, kadını suçüstü yakalayıp gözaltına aldı. 68 yaşındaki Paulo Roberto Braga'ya ait olan cesedin, gerçekten kadının amcası olup olmadığı ise araştırılıyor.