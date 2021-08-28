Video Dünya Pitbull sürüsü dehşeti kamerada! Yoldan geçen kadına kan donduran saldırı...

Pitbull sürüsü dehşeti kamerada! Yoldan geçen kadına kan donduran saldırı...

Pitbull sürüsü dehşeti kamerada! Yoldan geçen kadına kan donduran saldırı...
28.08.2021 | 15:52

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Arjantin'de yoldan geçen kadına saldıran pitbull köpeklerinin dehşet saçtığı anlar kamerada!

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