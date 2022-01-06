Video Dünya Rusya, Kazakistan'a hava indirme birliği gönderdi
Rusya, Kazakistan'a hava indirme birliği gönderdi

Rusya, Kazakistan'a hava indirme birliği gönderdi

06.01.2022 | 13:24

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Rusya, Kazakistan’a hava indirme birliği gönderdi 01:00
Rusya, Kazakistan'a hava indirme birliği gönderdi 06.01.2022 | 13:24
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Rusya Savunma Bakanlığı, Kazakistan'ın talebi üzerine ülkeye hava indirme birlikleri gönderildiğini duyurdu.

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Kazakistan'da sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) fiyatlarına zam yapılmasına tepki olarak başlayan protestoların şiddet olaylarına dönüşmesiyle hükümetin Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütünden (KGAÖ) yardım talebine yanıt geldi. Rusya Savunma Bakanlığı, Kazakistan'ın talebi doğrultusunda ülkeye hava indirme birlikleri gönderildiğini duyurdu. Kazakistan'ın Almatı kentine gönderilen birliklerle ilgili yapılan resmi açıklamada, "6 Ocak 2022'de kabul edilen Kolektif Güvenlik Konseyi'nin kararına uygun olarak Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü'nün Barış Gücü, durumu istikrara kavuşturmak ve normalleştirmek için sınırlı bir süreyle Kazakistan'a gönderildi. Rusya Hava Birlikleri'ne bağlı alt bölümler ve askeri birlikler, KGAÖ barış güçlerine dahil edildi. Rus birliklerinin uçakla Kazakistan topraklarına sevkine devam ediliyor" denildi. Rus birliklerinin Kazakistan'a gönderilen KGAÖ barış gücünün bir parçası olduğu ifade edildi.


KGAÖ'de Rusya, Belarus, Ermenistan, Tacikistan ve Kırgızistan bulunuyor. KGAÖ ülkelerinin Kazakistan'a ne kadar asker göndereceği ise bilinmiyor.
Öte yandan Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, dün yaptığı konuşmada ülkedeki krizin aşılması konusunda KGAÖ'ye üye ülkelerden Kazakistan'a yardım etmeleri için örgüte başvurduğunu duyurmuştu. Ermenistan da KGAÖ barış gücü kapsamında Kazakistan'a sınırlı bir süre için 70 asker gönderileceğini açıklamıştı.

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