Video Dünya Rusya'da akaryakıt istasyonunda şiddetli patlama | Video

Rusya'da akaryakıt istasyonunda şiddetli patlama | Video

Rusya'da akaryakıt istasyonunda şiddetli patlama | Video
14.06.2021 | 17:18

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Rusya'da bir benzin istasyonunda çıkan yangının ardından şiddetli patlamalar meydana geldi. Büyük paniğe yol açan olayda 16 kişi yaralanırken, yangın söndürme çalışmaları devam ediyor.

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Rusya'nın Novosibirsk kentinde bulunan bir benzin istasyonunda yangın çıktı. Olay yerine Rusya Acil Durumlar Bakanlığına bağlı ekipler sevk edildi. Kentte büyük paniğe neden olan yangın 800 metrekarelik bir alana yayılırken, kısa süre sonra benzin depolarında büyük bir patlama meydana geldi. Patlamadan sonra istasyona yakın yerleşim alanlarında yaşayanlar büyük panik yaşadı. Çok sayıda ev ve iş yerinin de camları kırıldı. Rusya Acil Durumlar Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 2'si itfaiye eri olmak üzere 16 kişinin yaralandığı bildirildi. Bölgede toplam 5 patlamanın meydana geldiği, yangın söndürme çalışmalarının devam ettiği aktarıldı. Yangının çıkış nedeni henüz bilinmiyor.

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