Rusya'da demiryolu üzerindeki köprü çöktü: 1 ölü, 5 yaralı | Video 09.04.2024 | 11:52 Rusya'nın Smolensk bölgesinde demiryolu üzerindeki bir köprünün çökmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Rusya'nın batısındaki Smolensk bölgesine bağlı Vyazma'da demiryolunun üzerinden geçen Paninsky Köprüsü çöktü. Bölgeye polis, sağlık ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Çökme sırasında köprüde bir kamyon ve otomobilin bulunduğu, 1 kişinin hayatını kaybettiği, 5 kişinin de yaralandığı açıklandı. Moskova Demiryolları, olay sırasında raylarda tren olmadığını belirtirken, bölgedeki seferlerin durdurulduğunu aktardı.Köprünün çökme nedeni henüz bilinmezken, Rusya Soruşturma Komitesi ile olayla ilgili soruşturma başlattı.