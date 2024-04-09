Rusya'da demiryolu üzerindeki köprü çöktü: 1 ölü, 5 yaralı | Video
Rusya'nın Smolensk bölgesinde demiryolu üzerindeki bir köprünün çökmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.
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