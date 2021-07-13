Rusya’da otelde patlama: 1 ölü | Video
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Rusya’nın Krasnodar bölgesinde bir otelde meydana gelen patlamada 1 kişi hayatını kaybetti.
Rusya'nın Krasnodar bölgesindeki Gelencik kentinde bir otelin mutfağındaki gaz tüpü patladı. Olayda 1 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi de yaralandı. Bölgeye arama kurtarma ekipleri sevk edilirken, otelde bulunan 50 kişi ise tahliye edilerek güvenli alana yerleştirildi. Patlamaya ilişkin soruşturma başlatılırken olay yerinde incelemeler devam ediyor.