Rusya'dan Ukrayna'ya füze saldırıları: 5 ölü | Video
Rus ordusu, Ukrayna’nın başkenti Kiev, kuzeydoğudaki Harkov, batıdaki Lviv ve Karadeniz kıyısındaki Odessa başta olmak üzerine ülke genelinde füze saldırıları gerçekleştirdi. Lviv bölgesinde 4, Dnipropetrovsk bölgesinde ise 1 kişi hayatını kaybetti. Zaporijya Nükleer Santralinin ise füze saldırısının ardından Ukrayna enerji sistemiyle arasındaki son bağlantı da kesildi.
KİEV'DE BİNALAR VE ENERJİ ALTYAPILARI HEDEF ALINDI
Kiev Belediye Başkanı Vitali Klitschko resmi Telegram hesabından yaptığı paylaşımda, "Başkentin Holosiiv semtinde patlamalar oldu. Füze saldırısı nedeniyle şu anda tüketicilerin yaklaşık yüzde 15'i elektriksiz" ifadelerini kullandı. Klitschko daha sonra yaptığı paylaşımda ise Kiev'in Svyatoshyn bölgesindeki bir binanın hedef alındığını, binanın önündeki araçların yandığını duyurarak, "Hava saldırısı alarmı devam ediyor. Sığınaklarda kalın. Füze saldırısından sonra elektrik kesintileri nedeniyle başkentteki tüketicilerinin yüzde 40'ı şu anda ısınma hizmeti alamıyor" bilgisini paylaştı.
ODESSA VE HARKOV DA VURULDU
Odessa Valisi Maksym Marchenko ise liman kenti Odessa'daki bir enerji tesisinin füzeyle hedef alındığını, elektrik kesintilerinin yaşandığını açıkladı.
Marchenko, yerleşim bölgelerinin de vurulduğunu, ancak şu ana kadar herhangi bir can kaybının bildirilmediğini belirtti. Harkov Valisi Oleg Sinegubov ise Harkov şehrinin ve bölgesinin yaklaşık 15 füzeyle vurulduğunu, altyapı tesislerinin ve 1 binanın hedef alındığını aktardı.
Rus güçlerinin ayrıca batıdaki Jitomir, Vynnytsiave ve Rivne ile Dnipro ve Poltova'yı da vurduğu ifade edildi.
ZAPORİJYA NÜKLEER SANTRALİ İLE ULUSAL ENERJİ SİSTEMİ ARASINDAKİ SON BAĞLANTI DA KESİLDİ
Ukrayna Devlet Nükleer Enerji Şirketi (Energoatom) tarafından yapılan açıklamada, Zaporijya'ya yerel saatle 03.53'te gerçekleştirilen füze saldırısı sonucu Zaporijya Nükleer Santrali ile ulusal enerji sistemi arasındaki son bağlantının da kesildiği bildirildi. Açıklamada, "Şu anda tesisin enerjisi kesilmiş ve tesis işgal edildiğinden bu yana 6. kez elektrik kesintisi moduna geçilmiştir. 5 ve 6 numaralı güç üniteleri soğuk duruma getirildi. Santralin kendi güç ihtiyacını karşılamak için 18 dizel jeneratör devreye alındı. Jeneratörleri 10 gün çalıştıracak kadar yakıt var" ifadeleri kullanıldı.
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