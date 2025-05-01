Video Dünya Rusya'dan Ukrayna'ya İHA'lar ile saldırı: 2 ölü | Video
Rusya'dan Ukrayna'ya İHA'lar ile saldırı: 2 ölü | Video

Rusya'dan Ukrayna'ya İHA'lar ile saldırı: 2 ölü | Video

01.05.2025 | 10:19

Rusya'nın Ukrayna'nın Odessa kentine insansız hava araçları (İHA) ile düzenlediği saldırıda 2 kişi hayatını kaybederken, 5 kişi de yaralandı.

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Rusya, Ukrayna'nın liman kentini hedef aldı. Rus güçlerinin Odessa kentinde insansız hava araçları (İHA) ile düzenlediği saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Odessa Bölge Valisi Oleh Kiper yaptığı açıklamada, saldırının altyapıya zarar verdiğini belirterek, "Düşman saldırısı apartmanları, müstakil evleri, bir süpermarketi, bir okulu ve arabaları hasara uğrattı. Bazı yerlerde yangınlar çıktı ve kurtarma ekiplerimiz tarafından söndürülüyor" dedi.

SALDIRI DEMİRYOLU HATLARINA ZARAR VERDİ
Ukrayna'nın devlet demiryolu şirketi Ukrzaliznytsia, gece boyunca düzenlenen saldırının demiryolu hatlarına, enerji iletim ağına ve 3 yük vagonuna da zarar verdiğini bildirdi. Açıklamada, "Demiryolu çalışanları, yük trenlerinin limanlara kesintisiz ulaşımını sağlamak için hızlı onarım çalışmaları yapıyor. Şu anda alternatif bir güzergah kullanılıyor" ifadelerine yer verildi. Yolcu trenlerinin ise tarifeye uygun şekilde çalıştığı aktarıldı.

Harkov Belediye Başkanı Ihor Terekhov da, şehir merkezindeki bir akaryakıt istasyonunun İHA tarafından vurulduğunu ve yangın çıktığını söyledi.
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