Rusya'dan Ukrayna'ya İHA'lar ile saldırı: 2 ölü | Video
Rusya'nın Ukrayna'nın Odessa kentine insansız hava araçları (İHA) ile düzenlediği saldırıda 2 kişi hayatını kaybederken, 5 kişi de yaralandı.
SALDIRI DEMİRYOLU HATLARINA ZARAR VERDİ
Ukrayna'nın devlet demiryolu şirketi Ukrzaliznytsia, gece boyunca düzenlenen saldırının demiryolu hatlarına, enerji iletim ağına ve 3 yük vagonuna da zarar verdiğini bildirdi. Açıklamada, "Demiryolu çalışanları, yük trenlerinin limanlara kesintisiz ulaşımını sağlamak için hızlı onarım çalışmaları yapıyor. Şu anda alternatif bir güzergah kullanılıyor" ifadelerine yer verildi. Yolcu trenlerinin ise tarifeye uygun şekilde çalıştığı aktarıldı.
Harkov Belediye Başkanı Ihor Terekhov da, şehir merkezindeki bir akaryakıt istasyonunun İHA tarafından vurulduğunu ve yangın çıktığını söyledi.
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