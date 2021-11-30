Safari'de korku dolu anlar! 6 tonluk fil insanların üzerine saldırdı | Video

Güney Afrika'da 4 metre uzunluğunda ve 6 ton ağırlığında olan bir fil, çiftleşme mevsiminde olduğu için safari yapan kafilenin üzerine saldırdı. Sosyal medyada yayılan görüntülerde, araçtaki insanların canlarını kurtarmak için kaçmaya başladığı görüldü.

Güney Afrika'da 4 metre uzunluğunda ve 6 ton ağırlığında olan bir fil, çiftleşme mevsiminde olduğu için safari yapan kafilenin üzerine saldırdı. Sosyal medyada yayılan görüntülerde, araçtaki insanların canlarını kurtarmak için kaçmaya başladığı görüldü.