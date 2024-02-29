Video Dünya Şam yakınlarına hava saldırısı düzenlendi | Video
Şam yakınlarına hava saldırısı düzenlendi | Video

Şam yakınlarına hava saldırısı düzenlendi | Video

29.02.2024 | 05:56

Suriye basını, başkent Şam yakınlarına hava saldırısı düzenlendiğini, Suriye hava savunma sistemlerinin düşman hedeflerine karşılık verdiğini aktardı.

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Suriye'nin başkenti Şam yakınlarına hava saldırısı düzenlendi. Suriye basını, Suriye hava savunma sistemlerinin düşman hedeflerine karşılık verdiğini aktararak, Sayeda Zainab Mahallesi'nde büyük bir patlama sesi duyulduğu ifade edildi. Saldırıyı kimin düzenlediği ya da can ve mal kaybına ilişkin henüz resmi açıklama yapılmadı.
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