Şeyh Salah hapis cezasını yatmak üzere annesinin elini öptükten sonra İsrail makamlarına teslim oldu | Video

1948 Filistin İslami Hareketi'nin kuzey kanadının lideri Şeyh Raid Salah, hakkındaki hapis cezasına yapılan itirazın İsrail mahkemesi tarafından reddedilmesi üzerine bu sabah 17 aylık fiili hapis cezasını çekmek üzere İsrail makamlarına teslim oldu.