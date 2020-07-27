Video Dünya Son Dakika Haberi: ABD Başkanı Donald Trump'ın danışmanına koronavirüs teşhisi | Video

Son Dakika Haberi: ABD Başkanı Donald Trump'ın danışmanına koronavirüs teşhisi | Video

Son Dakika Haberi: ABD Başkanı Donald Trump'ın danışmanına koronavirüs teşhisi | Video
27.07.2020 | 16:22

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Son Dakika Haberi: ABD Başkanı Donald Trump'ın danışmanına koronavirüs teşhisi | Video

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İsrail ordusu, Lübnan'ın güneydoğusundaki Kafarşuba bölgesini havan saldırılarıyla hedef aldı. İsrail ordu sözcüsü Adraee, Lübnan sınırında yaşayan İsrail vatandaşlarına, bölgede yaşanan "güvenlik olayı" nedeniyle evlerinde kalma çağrısı yaptı.

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