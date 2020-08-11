Son Dakika Haberi | Beyaz Saray'da saldırı alarmı! Gizli Servis ABD Başkanı Donald Trump'ı Oval Ofise sakladı | Video
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Son dakika... ABD'nin başkendi Washington'da Beyaz Saray önünde silahlı saldırı! Gizli Servis ajanları ABD Başkanı Donald Trump'ı suikast ihtimalina karşı korumak üzerer Oval Ofis'e sakladı.