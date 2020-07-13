Son Dakika Haberi: Dünyayı sarsan 'Wayfair çocuk ticareti' skandalında flaş gelişme! Çocukları sapıklara... | Video

Son Dakika: ABD'de internette mobilya satışı yapan 'Wayfair' isimli firmanın sapıklar için çocuk ticareti yaptığına yönelik iddialar dünyada gündem olmaya debvem ediyor! Wayfair firmasının internette yüksek fiyatlar biçilen bazı ürünlerin kayıp çocukların isimleri ile satıldığının ortaya çıkması üzerine çocuk ticareti iddiaları konuşulmaya başlandı. İnternette sapıklar için çocuk ticaret yaptığı iddia edilen Wayfair isimli firma konu ile ilgili flaş açıklamalarda bulunarak ilgili ürünlerin satıştan kaldırıldığını açıkladı...