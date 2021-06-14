SON DAKİKA: Başkan Erdoğan NATO Zirvesi'nde geleneksel aile fotoğrafı çekimine katıldı
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Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Brüksel'deki NATO Zirvesi'nde geleneksel aile fotoğrafı çekimine katıldı.