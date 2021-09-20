SON DAKİKA: Rusya'da üniversitede silahlı saldırı! Dehşet anları kamerada...
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Son dakika haberleri... Rusya'da üniversitede silahlı saldırı anına ait görüntüler ortaya çıktı!