Video Dünya Sudan’daki darbe karşıtı protestolarda can kaybı 15'e yükseldi | Video
Sudan’daki darbe karşıtı protestolarda can kaybı 15'e yükseldi | Video

Sudan’daki darbe karşıtı protestolarda can kaybı 15'e yükseldi | Video

18.11.2021 | 10:28

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Sudan'da dün farklı kentlerde gerçekleştirilen darbe karşıtı protestolarda güvenlik güçleri tarafından açılan ateş sonucu hayatını kaybeden göstericilerin sayısı 15'e yükseldi.

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Sudan'da başkent Hartum, Kuzey Hartum ve Omdurman kentlerinde dün "Askeri güce hayır" sloganlarıyla gerçekleştirilen protestolarda can kaybı arttı. Sudan Doktorlar Merkez Komitesi tarafından yapılan açıklamada, güvenlik güçleri tarafından açılan ateş sonucu hayatını kaybedenlerin sayısının 15'e yükseldiği bildirildi. Onlarca göstericinin de yaralandığı, bazılarının sağlık durumunun kritik olduğu aktarıldı.

Görgü tanıklarına göre güvenlik güçleri her 3 şehirde de gösterileri önlemek için gerçek mermi ve göz yaşartıcı gaz kullanmış, cep telefonu iletişimi de kesilmişti.

Protestocular, yönetimin tamamen sivillere teslim edilmesini ve 25 Ekim darbesinin liderlerinin yargılanmasını talep ediyor.

NE OLMUŞTU?
Sudan'da 25 Ekim'de Başbakan Abdullah Hamduk ile aralarında en az 4 bakanın da bulunduğu diğer sivil hükümet yetkilileri gözaltına alınmıştı. Egemenlik Konseyi Başkanı Abdülfettah El Burhan, daha sonra olağanüstü hal ilan ederek sivil yönetimi feshettiğini duyurmuştu. Başbakan Hamduk ertesi gün serbest bırakılmıştı. Egemenlik Konseyi Başkanı El Burhan, 11 Kasım'da yayınladığı kararname ile Egemenlik Konseyi'nin yeniden kurulduğunu duyurmuştu.

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