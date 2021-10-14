Suriye'de üzerinden araç geçen çocuk ölümden döndü | Video

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Suriye'nin Halep ilinin batısındaki Atarib bölgesinde üzerinden araç geçen çocuk ölümden döndü.
Halep kentinin batısındaki Atarib bölgesinde bir çocuğun üzerinden araç geçti. Olay anı güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Görüntülerde küçük çocuğu fark etmeyen sürücünün aracıyla çocuğun üzerinden geçtiği, çocuğun ise araç geçtikten sonra ayağa kalkıp koştuğu görülüyor.