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Suriye'de zulmün simgesi Esad heykelleri postallar altında | Video

Suriye'de zulmün simgesi Esad heykelleri postallar altında | Video

15.12.2024 | 10:26

Suriye'de Esad ailesinin iktidar simgelerinden olan heykeller, muhalif askerler tarafından Şam'da yıkılıp, postallar altında ezilerek tarihe gömüldü.

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Suriye'de 61 yıl süren Baas rejiminin yıkılmasının ardından başkent Şam'a giren muhalifler, Esad ailesinin izlerini silmeye devam ediyor. Esad rejimi döneminde ülkenin dört bir yanına yaptırılan Esad ailesinin heykelleri, muhalif askerler tarafından postallar altında alınarak, ezildi. Esad ailesinin iktidar ve zulüm simgeleri tarihe gömüldü. Özellikle başkentin birçok yerinde yer alan Hafız Esad'ın heykelleri tek tek yıkılarak ayaklar altına alındı.
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