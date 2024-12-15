Suriye'de zulmün simgesi Esad heykelleri postallar altında | Video
Suriye'de Esad ailesinin iktidar simgelerinden olan heykeller, muhalif askerler tarafından Şam'da yıkılıp, postallar altında ezilerek tarihe gömüldü.
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