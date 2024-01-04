Video Dünya Uçuruma düşen köpek, helikopter operasyonuyla kurtarıldı | Video
Uçuruma düşen köpek, helikopter operasyonuyla kurtarıldı | Video

Uçuruma düşen köpek, helikopter operasyonuyla kurtarıldı | Video

04.01.2024 | 13:59

ABD Sahil Güvenlik ekibi, yılbaşı günü Oregon'daki uçurumdan düşen Leo adlı köpeği helikopterle kurtardı. Sahibine kavuşan köpeğin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

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