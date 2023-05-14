Video Dünya Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Berlin'de | Video
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Berlin'de | Video

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Berlin'de | Video

14.05.2023 | 12:59

İtalya temaslarını tamamlayan Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, bugün Almanya?nın başkenti Berlin?e gelerek Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ile bir araya geldi.

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