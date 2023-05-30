Ukraynalı çocuklar Rus saldırısından çığlık atarak kaçtı | Video 30.05.2023 | 06:08 Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya'nın Ukrayna'nın başkenti Kiev'e düzenlediği füze saldırısına sokakta yakalanan ve çığlık atarak koşan çocukların görüntülerini paylaştı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları devam ediyor. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya'nın Ukrayna'nın başkenti Kiev'e bugün düzenlediği füze saldırısına ait görüntüleri yayınlayarak tepki gösterdi. Görüntülerde okullarından çıkan Ukraynalı çocukların Rus füze saldırısı sırasında duydukları patlama sesinin ardından çığlık atarak koştukları görüldü. Rusya'ya tepki gösteren Zelenskiy, "Çocuklarımızı ve insanlarımızı Rus teröründen korumaya yardımcı olan herkese teşekkür ederiz" ifadelerini kullanarak, Ukraynalı çocukların okula gittikleri her gün bu korkuyu yaşadıklarını da belirtti.