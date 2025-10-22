Altında satış zamanı mı, alım zamanı mı? Gram altın için yıl sonu tahmini ne? Altın yatırımcısı neye dikkat etmeli? | Video

22.10.2025 | 10:26

Altın yatırımcısı neye dikkat etmeli? Gram altın için yıl sonu tahmini ne? Altında satış zamanı mı, alım zamanı mı? Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, A Haber canlı yayınında konuya ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.