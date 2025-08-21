Bankalar emekli maaşına bloke koyabilecek! | Video
Yargıtay'dan emeklileri yakından ilgilendiren tarihi bir karar geldi. Bankalar kredi borcunu ödeyemeyen emeklinin maaşına bloke koyabilecek ama sadece bir şartla emeklinin yazılı onayı olursa..
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:47
Bankalar emekli maaşına bloke koyabilecek! | Video 21.08.2025 | 09:33
02:22
05:42
Bakan Vedat Işıkhan'dan memur zammı açıklaması | Video 20.08.2025 | 12:45
05:25
05:58
05:46
03:02
02:55
Bakan Bolat: "1.4 trilyon dolarlık ekonomiyi aşmak üzereyiz" | Video 18.08.2025 | 14:04
04:15
06:02
03:43
03:57
08:49
02:05
28:57
8 yılda 5.7 milyon metrekare arsa sattı 10.08.2025 | 15:21
02:41
08:20
Türkiye ile Suriye arasında JETCO Anlaşması imzalandı | Video 05.08.2025 | 14:45
04:55
09:45
14:16
Temmuz ayı enflasyon oranları açıklandı | Video 04.08.2025 | 10:33