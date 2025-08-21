Video Ekonomi Bankalar emekli maaşına bloke koyabilecek! | Video
21.08.2025 | 09:33

Yargıtay'dan emeklileri yakından ilgilendiren tarihi bir karar geldi. Bankalar kredi borcunu ödeyemeyen emeklinin maaşına bloke koyabilecek ama sadece bir şartla emeklinin yazılı onayı olursa..

