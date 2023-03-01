EYT yasası Meclis'ten geçti! İşte emeklilik şartları | Video
Meclis 21 gün aradan sonra açıldı ve EYT kanun teklifi Meclis'ten geçti ve yasalaştı. Emeklilikte yaşa takılanlara ilişkin kanun teklifi TBMM Genel Kurulu'nda 395 oyla kabul edildi. Artık gözler son onay için Başkan Erdoğan'da. Meclis'in ilk gündem maddesi emeklilikte yaşa takılanlar için yapılan EYT düzenlemesi oldu. Başkan Erdoğan'ın 'Bitirin' talimatı sonrası AK Parti hummalı bir çalışma içine girdi. Peki EYT ne zaman Resmi Gazete'de yayımlanacak? EYT şartları neler? 3600-5400 prim günüyle kısmi emeklilik şartları ne oldu? EYT staj konusunu kapsıyor mu? İlk maaş ne zaman?
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