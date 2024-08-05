Konutta ilan dolandırıcılığı sona erecek! Doğrulanmış emlak ilan sistemi nasıl çalışacak?

Gayrimenkul Uzmanı Maustafa Hakan Özelmancıklı canlı yayında 15 Eylül'den itibaren başlayacak uygulama ile ilgili bilgileri paylaştı. Emlak satış sitelerinde doğrulanmış ilan dönemi 15 Ekim 2024 tarihinde başlıyor.