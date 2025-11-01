Merkez Bankası altın alımını durdurdu! Karar altın fiyatlarını etkiler mi? | Video

01.11.2025 | 14:26

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) yurt içinde üretilen altınların alım sürecini geçici olarak askıya aldığını açıkladı. Finans Analisti İslam Memiş konuya ilişkin, “Bu hem sektörü rahatlatır hem de vatandaşların fiziki altın alırken daha ucuza almasına neden olur. Bunu olumlu bir adım olarak söyleyebiliriz” ifadelerini kullandı.