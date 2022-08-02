SON DAKİKA: Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den 500 TL'lik banknot ve 10 TL'lik madeni para sorusuna net cevap! | Video
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Son dakika haberi...Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, yüksek enflasyon nedeniyle 500 TL banknot ve 10 TL'lik madeni para basılacağına ilişkin iddiaları kesin bir dille yalanladı.